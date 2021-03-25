***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.03.2021 10:33
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 13.09.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTISB92918
Satışa Başlanma Tarihi 25.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.12.2019 25.12.2019 26.12.2019 4,3211 17,3319 18,4924 15.123.850 Evet
2 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 3,82 15,322 16,2259 13.370.000 Evet
3 25.06.2020 24.06.2020 25.06.2020 4,0452 16,2253 17,2404 14.158.200 Evet
4 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 3,5229 14,1303 14,8976 12.330.150 Evet
5 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 4,1483 16,6388 17,7071 14.519.050 Evet
6 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 4,0113 16,0893 17,0873 14.039.550 Evet
7 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 5,3501 21,4592 23,2505
8 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021
9 23.12.2021 22.12.2021 23.12.2021
10 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022
11 23.06.2022 22.06.2022 23.06.2022
12 22.09.2022 21.09.2022 22.09.2022
13 22.12.2022 21.12.2022 22.12.2022
14 23.03.2023 22.03.2023 23.03.2023
15 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023
16 21.09.2023 20.09.2023 21.09.2023
17 21.12.2023 20.12.2023 21.12.2023
18 21.03.2024 20.03.2024 21.03.2024
19 20.06.2024 19.06.2024 20.06.2024
20 19.09.2024 18.09.2024 19.09.2024
21 19.12.2024 18.12.2024 19.12.2024
22 20.03.2025 19.03.2025 20.03.2025
23 19.06.2025 18.06.2025 19.06.2025
24 18.09.2025 17.09.2025 18.09.2025
25 18.12.2025 17.12.2025 18.12.2025
26 19.03.2026 18.03.2026 19.03.2026
27 18.06.2026 17.06.2026 18.06.2026
28 17.09.2026 16.09.2026 17.09.2026
29 17.12.2026 16.12.2026 17.12.2026
30 18.03.2027 17.03.2027 18.03.2027
31 17.06.2027 16.06.2027 17.06.2027
32 16.09.2027 15.09.2027 16.09.2027
33 16.12.2027 15.12.2027 16.12.2027
34 16.03.2028 15.03.2028 16.03.2028
35 15.06.2028 14.06.2028 15.06.2028
36 14.09.2028 13.09.2028 14.09.2028
37 14.12.2028 13.12.2028 14.12.2028
38 15.03.2029 14.03.2029 15.03.2029
39 14.06.2029 13.06.2029 14.06.2029
40 13.09.2029 12.09.2029 13.09.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 350.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB92918 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödemesi 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920369
BIST