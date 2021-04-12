***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.04.2021 15:02
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 12.04.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında-Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 200
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,73
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,04
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB42118
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 521.188.033
İhraç Fiyatı 0,93961
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.04.2021
Kayıt Tarihi 09.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.04.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
12.04.2021 tarihli Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine ilişkin bildirimimiz ek açıklamalar bölümünde yapılan düzeltme nedeniyle tekrar gönderilmektedir. "İlgi: 24.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-9457 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 21-22-23 Eylül 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 200 gün vadeli, TRFTISB42118 ISIN kodlu 521.188.033 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926672
BIST