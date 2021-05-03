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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.05.2021 11:49


TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 207
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,68
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB52117
Satışa Başlanma Tarihi 05.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 453.437.352
İhraç Fiyatı 0,93927
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.05.2021
Kayıt Tarihi 30.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.05.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 08.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-9895 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 5-6-7 Ekim 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 207 gün vadeli, TRFTISB52117 ISIN kodlu 453.437.352 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934039


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MRSHL 271,70 1.739.695 % 10,00  
INTEM 48,68 9.832.338 % 9,99  
DAGHL 12,55 2.091.548 % 9,99  
MERIT 278,60 1.967.324 % 9,99  
BJKAS 9,26 7.824.107 % 9,98  
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Dolar 8,2961 8,3012 % 0,32  
Euro 9,9985 10,0255 % 0,55  
Sterlin 11,4738 11,5314 % 0,64  
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Riyal 2,2055 2,2166 % 0,26  
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Altın Ons 1.781 1.781 11,86  
Altın Gr. 475 475 3,87  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,18 26,21 0,27  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,08  
B. Petrol 66,80 66,80 0,04  
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