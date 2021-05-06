***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.09.2021Vade (Gün Sayısı) 123Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,51Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,55Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB92113Satışa Başlanma Tarihi 03.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 539.674.312İhraç Fiyatı 0,94428Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 26.04.2021 ve 28.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 400 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 600 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-5562 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 539,7 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAP İLAN METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934861BIST