***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









07.06.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.06.2021Vade (Gün Sayısı) 144Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,69Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB62124Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 336.532.821İhraç Fiyatı 0,94413Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.06.2021Kayıt Tarihi 04.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.06.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 14.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-13546 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Ocak 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 144 gün vadeli, TRFTISB62124 ISIN kodlu 336.532.821 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940444BIST