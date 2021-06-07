***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.06.2021 11:24
07.06.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 144
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,69
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB62124
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 336.532.821
İhraç Fiyatı 0,94413
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.06.2021
Kayıt Tarihi 04.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.06.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-13546 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Ocak 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 144 gün vadeli, TRFTISB62124 ISIN kodlu 336.532.821 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940444
BIST