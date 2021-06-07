***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 07.06.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.06.2021Vade (Gün Sayısı) 200Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,89Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,32Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB62116Satışa Başlanma Tarihi 16.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 243.750.380İhraç Fiyatı 0,92927Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.06.2021Kayıt Tarihi 04.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.06.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 19.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-11536 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 16-17-18 Kasım 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 200 gün vadeli, TRFTISB62116 ISIN kodlu 243.750.380 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940445BIST