***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.06.2021 11:25
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 07.06.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 200
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,89
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,32
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB62116
Satışa Başlanma Tarihi 16.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 243.750.380
İhraç Fiyatı 0,92927
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.06.2021
Kayıt Tarihi 04.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.06.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2020 tarihli E-29833736-105.02.02-11536 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 16-17-18 Kasım 2020 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 200 gün vadeli, TRFTISB62116 ISIN kodlu 243.750.380 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940445
BIST