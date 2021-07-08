***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.07.2021 10:25
350.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,30
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBK2128
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 485.343.217
İhraç Fiyatı 0,94227
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 25.06.2021 ve 02.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 350 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 350 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 525 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-8091 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 485,3 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948298
BIST
12:011.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,07
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
12:018,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
12:0110,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0593
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
12:01507,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,10
|Açılış
|: 507,87
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler12:01
|TUREX
|11,57
|10.209.021
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|BIOEN
|28,46
|162.149.944
|% 6,67
|
|LOGO
|39,08
|108.854.597
|% 6,14
|
|IEYHO
|0,91
|5.052.762
|% 5,81
|
|SNGYO
|4,23
|14.165.310
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.925.846
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|2.415.229
|% -9,90
|
|KATMR
|3,20
|49.219.926
|% -7,25
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|GARAN
|8,66
|271.895.574
|% -0,80
|
|THYAO
|13,80
|206.221.476
|% -0,36
|
|PETKM
|5,37
|186.611.418
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,46
|162.149.944
|% 6,67
|
|KRDMD
|7,10
|132.721.406
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|91.794.373
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|52.100.501
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|186.611.418
|% 0,19
|
|ODAS
|1,96
|64.702.523
|% -2,97
|
|GARAN
|8,66
|271.895.574
|% -0,80
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7035
|8,7073
|% 0,25
|
|Euro
|10,2936
|10,3098
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,9706
|12,0307
|% 0,16
|
|Frank
|9,4495
|9,5064
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3148
|2,3264
|% 0,25
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,18
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|21,65
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|10,47
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,91
|