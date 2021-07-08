***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









350.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.11.2021Vade (Gün Sayısı) 123Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,30Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISBK2128Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 485.343.217İhraç Fiyatı 0,94227Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 25.06.2021 ve 02.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 350 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 350 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 525 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-8091 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 485,3 milyon Türk Lirası nominal değerli 123 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAP İlan Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948298BIST