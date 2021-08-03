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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.08.2021 17:11



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhraç Edilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 650.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 144
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Satışa Başlanma Tarihi 16.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2021
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 08.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 08.10.2020 tarihli kararı kapsamında, Genel Müdürlüğümüz tarafından 650 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 975 milyon Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Bankamız tarafından söz konusu ihraçla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954483


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Tam 3.244 3.326 34,07  
Yarım 1.568 1.609 16,48  
Çeyrek 786 804 8,25  
Gümüş.Ons 25,49 25,52 0,09  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,08  
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