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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.08.2021 09:55



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 371
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTISB32211
Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 575.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 4,8741 19,55 21,032 28.026.075 Evet
2 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 5,0014 20,0606 21,6223 28.758.050 Evet
3 23.11.2021 22.11.2021 23.11.2021
4 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2022 28.02.2022 01.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 575.000.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli, TRSTISB32211 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin 2. kupon ödemesi 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960135


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GESAN 24,86 15.194.979 % 10,00  
IZFAS 7,83 26.525.095 % 9,97  
BRLSM 11,80 436.909.633 % 7,18  
UFUK 25,90 293.810 % 5,63  
SUMAS 91,95 69.238 % 5,03  
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Sterlin 11,5336 11,5914 % 0,03  
Frank 9,2165 9,2720 % 0,19  
Riyal 2,2429 2,2541 % 0,12  
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12:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 -2,36  
Altın Gr. 489 489 -0,19  
Cumhuriyet 3.239 3.288 -12,00  
Tam 3.226 3.307 -9,50  
Yarım 1.559 1.600 -4,60  
Çeyrek 782 800 -2,30  
Gümüş.Ons 23,66 23,69 0,05  
Gümüş Gr. 6,42 6,42 0,01  
B. Petrol 69,12 69,12 0,75  
Seans Raporu 12:43
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