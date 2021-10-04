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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.10.2021 10:29



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 04.10.2021 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 650.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 228
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,72
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBE2118
Satışa Başlanma Tarihi 15.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 530.843.336
İhraç Fiyatı 0,91282
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2021
Kayıt Tarihi 01.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 18.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-1549 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 228 gün vadeli, TRFTISBE2118 ISIN kodlu 530.843.336 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966347


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AGYO 3,09 2.170.008 % 9,96  
NUGYO 10,28 11.746.922 % 9,95  
GARFA 14,15 2.266.472 % 9,95  
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Tam 3.297 3.379 10,79  
Yarım 1.593 1.634 5,22  
Çeyrek 799 817 2,61  
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B. Petrol 79,41 79,41 0,13  
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