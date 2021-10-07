***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.03.2022Vade (Gün Sayısı) 151Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,10Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB32218Satışa Başlanma Tarihi 04.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.145.113.380İhraç Fiyatı 0,9335Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi: 27.09.2021 ve 29.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 1 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,5 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-11254 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 1,14 milyar Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAP İlan Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967771BIST