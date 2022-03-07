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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.03.2022 10:42
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 07.03.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 151
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,10
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB32218
Satışa Başlanma Tarihi 04.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.145.113.380
İhraç Fiyatı 0,9335
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.03.2022
Kayıt Tarihi 04.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-11254 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 4-5-6 Ekim 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 151 gün vadeli, TRFTISB32218 ISIN kodlu 1.145.113.380 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007691


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OZKGY 8,39 43.428.584 % 7,29  
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Altın Gr. 914 914 15,25  
Cumhuriyet 5.968 6.058 51,00  
Tam 5.938 6.086 147,52  
Yarım 2.870 2.944 71,36  
Çeyrek 1.439 1.472 35,68  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,36  
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B. Petrol 128 128 9,49  
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