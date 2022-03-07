***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 07.03.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.03.2022Vade (Gün Sayısı) 151Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,10Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB32218Satışa Başlanma Tarihi 04.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.145.113.380İhraç Fiyatı 0,9335Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.03.2022Kayıt Tarihi 04.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.03.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 07.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-11254 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 4-5-6 Ekim 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 151 gün vadeli, TRFTISB32218 ISIN kodlu 1.145.113.380 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007691BIST