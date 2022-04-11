***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.04.2022 16:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 11.04.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 151
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,76
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,49
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB42217
Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.117.387.946
İhraç Fiyatı 0,93879
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.04.2022
Kayıt Tarihi 08.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.04.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Standard And Poor's trA-2 16.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 11.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-12538 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 8-9-10 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 151 gün vadeli, TRFTISB42217 ISIN kodlu 1.117.387.946 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. NOT: Derecelendirme tablosunda "Ulusal Not" dikkate alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019187
BIST