***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11.04.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.04.2022Vade (Gün Sayısı) 151Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,76Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,49Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB42217Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.117.387.946İhraç Fiyatı 0,93879Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.04.2022Kayıt Tarihi 08.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.04.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Standard And Poor's trA-2 16.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 11.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2021 tarihli E-29833736-105.02.02-12538 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 8-9-10 Kasım 2021 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 151 gün vadeli, TRFTISB42217 ISIN kodlu 1.117.387.946 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. NOT: Derecelendirme tablosunda "Ulusal Not" dikkate alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019187BIST