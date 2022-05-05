***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2022 12:25
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.07.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTISB72712
Vade Başlangıç Tarihi 08.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.11.2017 06.11.2017 07.11.2017 3,4778 13,9494 14,6969 38.255.799,99 Evet
2 06.02.2018 05.02.2018 06.02.2018 3,8428 15,4134 16,3283 42.270.799,99 Evet
3 08.05.2018 07.05.2018 08.05.2018 3,7322 14,9698 15,8322 41.054.199,99 Evet
4 07.08.2018 06.08.2018 07.08.2018 4,3121 17,2958 18,4514 47.433.099,99 Evet
5 06.11.2018 05.11.2018 06.11.2018 5,8261 23,3684 25,4993 64.087.099,99 Evet
6 05.02.2019 04.02.2019 05.02.2019 5,5056 22,0829 23,9818 60.561.599,99 Evet
7 07.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 4,7173 18,9209 20,3076 51.890.299,99 Evet
8 06.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 5,8635 23,5184 25,6773 64.498.500 Evet
9 05.11.2019 04.11.2019 05.11.2019 4,5872 19,7094 18,3992 50.459.199,99 Evet
10 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 3,9711 15,928 16,9059 43.682.099,98 Evet
11 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020 3,3306 13,359 14,0439 36.636.599,98 Evet
12 04.08.2020 03.08.2020 04.08.2020 3,6007 14,4424 15,2443 39.607.699,98 Evet
13 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 3,777 15,1495 16,033 41.547.000 Evet
14 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 4,2933 17,2204 18,3658 47.226.300 Evet
15 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 4,0408 16,2076 17,2206 44.448.800 Evet
16 03.08.2021 02.08.2021 03.08.2021 5,2319 20,9851 22,6967 57.550.900 Evet
17 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021 5,0884 20,4095 22,027 55.972.400 Evet
18 01.02.2022 31.01.2022 01.02.2022 5,4817 21,987 23,8692 60.298.700 Evet
19 03.05.2022 29.04.2022 05.05.2022 6,3906 25,6326 28,2061 70.296.600 Evet
20 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 6,1501 24,668 27,0476
21 01.11.2022 31.10.2022 01.11.2022
22 31.01.2023 30.01.2023 31.01.2023
23 02.05.2023 28.04.2023 02.05.2023
24 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023
25 31.10.2023 30.10.2023 31.10.2023
26 30.01.2024 29.01.2024 30.01.2024
27 30.04.2024 29.04.2024 30.04.2024
28 30.07.2024 29.07.2024 30.07.2024
29 29.10.2024 28.10.2024 30.10.2024
30 28.01.2025 27.01.2025 28.01.2025
31 29.04.2025 28.04.2025 29.04.2025
32 29.07.2025 28.07.2025 29.07.2025
33 28.10.2025 27.10.2025 28.10.2025
34 27.01.2026 26.01.2026 27.01.2026
35 28.04.2026 27.04.2026 28.04.2026
36 28.07.2026 27.07.2026 28.07.2026
37 27.10.2026 26.10.2026 27.10.2026
38 26.01.2027 25.01.2027 26.01.2027
39 27.04.2027 26.04.2027 27.04.2027
40 27.07.2027 26.07.2027 27.07.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2027 26.07.2027 27.07.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.100.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB72712 ISIN kodlu tahvilin 19. Kupon ödemesi 05.05.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026551
BIST