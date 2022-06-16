***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.06.2022 10:43
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 900.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 144
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,69
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,76
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISBK2227
Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 611.608.355
İhraç Fiyatı 0,93133
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.06.2022 ve 08.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 900 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 900 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,35 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-22486 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 611,6 milyon Türk Lirası nominal değerli 144 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037588
BIST