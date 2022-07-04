***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 04.07.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.07.2022Vade (Gün Sayısı) 116Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,78Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,76Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB72214Satışa Başlanma Tarihi 07.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 260.114.177İhraç Fiyatı 0,94937Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.07.2022Kayıt Tarihi 01.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.07.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu 31.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 10.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-18040 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 7-8-9 Mart 2022 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 116 gün vadeli, TRFTISB72214 ISIN kodlu 260.114.177 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040992BIST