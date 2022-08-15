***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.08.2022 10:52
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15.08.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Derecelendirme bilgisi güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 05.04.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 123
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,32
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,64
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB82213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 11.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 636.864.926
İhraç Fiyatı 0,94945
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.08.2022
Kayıt Tarihi 12.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 636.864.926
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.04.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-19607 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 123 gün vadeli, TRFTISB82213 ISIN kodlu 636.864.926 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055335
BIST