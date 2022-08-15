***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 15.08.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Derecelendirme bilgisi güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 05.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.08.2022Vade (Gün Sayısı) 123Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,32Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,64Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISB82213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 11.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 636.864.926İhraç Fiyatı 0,94945Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.08.2022Kayıt Tarihi 12.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 636.864.926Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 14.04.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-19607 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 123 gün vadeli, TRFTISB82213 ISIN kodlu 636.864.926 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055335BIST