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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.10.2022 10:28
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhraç Edilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.12.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 102
Satış Şekli Halka Arz
Satışa Başlanma Tarihi 10.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.10.2022
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2022
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 06.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında, Genel Müdürlüğümüz tarafından 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 102 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 750 milyon Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Bankamız tarafından söz konusu ihraçla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066573


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BALAT 10,70 15.301 % 9,18  
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Riyal 4,9280 4,9527 % 0,16  
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Altın Ons 1.707 1.707 7,12  
Altın Gr. 1.021 1.021 6,98  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.811 6.877 4,00  
Yarım 3.318 3.359 2,00  
Çeyrek 1.662 1.680 1,00  
Gümüş.Ons 20,94 20,97 0,25  
Gümüş Gr. 12,53 12,54 0,18  
B. Petrol 89,44 89,44 0,58  
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