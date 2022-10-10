***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 10.10.2022 vadeli T. İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.10.2022Vade (Gün Sayısı) 214Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 11,08Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,63Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTISBE2217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 07.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 10.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 560.784.230İhraç Fiyatı 0,90024Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.10.2022Kayıt Tarihi 07.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 560.784.230Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 10.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-18040 sayılı iznine istinaden, Bankamızca 7-8-9 Mart 2022 tarihlerinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 214 gün vadeli, TRFTISBE2217 ISIN kodlu 560.784.230 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069560BIST