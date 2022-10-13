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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.10.2022 10:54
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemler


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.12.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 102
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 4,06
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,55
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,33
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTISB12319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 10.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 313.976.119
İhraç Fiyatı 0,96093
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.01.2023
Kayıt Tarihi 20.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 313.976.119
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.10.2022 ve 07.10.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 500 milyon Türk Lirası nominal değerli 102 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymete ilişkin halka arza, 500 milyon Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 750 milyon Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti. Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.10.2022 tarihli E-29833736-105.02.02-26875 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen 313,9 milyon Türk Lirası nominal değerli 102 gün vadeli finansman bonosu ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAP İlan Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071529


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Altın Ons 1.666 1.666 -0,23  
Altın Gr. 994 995 0,25  
Cumhuriyet 6.637 6.737 -68,00  
Tam 6.713 6.772 -18,00  
Yarım 3.271 3.311 -9,00  
Çeyrek 1.639 1.655 -4,00  
Gümüş.Ons 18,93 18,96 0,06  
Gümüş Gr. 11,29 11,31 0,03  
B. Petrol 94,53 94,53 -0,04  
Seans Raporu 10:55
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