***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile tüm yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 330.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 3.000.000.000Ek Açıklamalar6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında 14.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulumuzca sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile tüm yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih, 2023/10 sayılı bülteni ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı kapsamında Bankamız C grubu paylarının Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan geri alınabilmesi,-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 330 milyon adet olarak belirlenmesi,-Geri alım için kullanılabilecek azami fon tutarının 3 milyar TL olarak belirlenmesi,-Belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük 31.12.2023 tarihine kadar yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113266BIST