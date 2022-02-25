***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2022 18:28
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 4.500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 10.000.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, ISATR, TRAISATR91N6 1.000 97.774,170 9777,41700 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma
B Grubu, ISBTR, TRAISBTR91N4 29.000 141.772,550 488,87086 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma
C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 4.499.970.000 5.499.760.453,280 122,21771 C Grubu C Grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 4.500.000.000 5.500.000.000,000 122,22222
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 5.500.000.000
Ek Açıklamalar
Bankamızın 25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Bankamızın 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 4.500.000.000 TL sermayesinin, 5.500.000.000 TL artırılarak 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artışın tamamının olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak, ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine, sermaye artırımına ilişkin olarak ilgili mercilere müracaat edilmesi ve sermaye artırım işlemlerinin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004699
BIST