ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiARAP-TÜRK BANKASI A.Ş. Bankacılık 440.000.000,00 90.553.793,40 TRY 20,58 İştirakİŞBANK AG Bankacılık 185.000.000,00 185.000.000,00 EUR 100,00 Bağlı OrtaklıkJOINT STOCK COMPANY İŞBANK Bankacılık 4.763.048.230,00 4.763.048.230,00 RUB 100,00 Bağlı OrtaklıkJOINT STOCK COMPANY İŞBANK GEORGIA Bankacılık 69.161.600,00 69.161.600,00 GEL 100,00 Bağlı OrtaklıkTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bankacılık 2.800.000.000,00 1.322.562.584,94 TRY 47,23 Bağlı OrtaklıkANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Sigortacılık 430.000.000,00 266.600.000,02 TRY 62,00 Bağlı OrtaklıkMİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. Sigortacılık 660.000.000,00 578.177.925,55 TRY 87,60 Bağlı OrtaklıkİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Diğer Finansman 958.750.000,00 482.470.179,04 TRY 50,32 Bağlı OrtaklıkİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Diğer Finansman 695.302.645,00 193.253.262,93 TRY 27,79 Bağlı OrtaklıkİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Diğer Finansman 355.000.000,00 233.068.226,99 TRY 65,65 Bağlı OrtaklıkTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş. Cam 2.250.000.000,00 1.519.576.272,12 TRY 67,54 Bağlı OrtaklıkİŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Telekomünikasyon 52.000.000,00 49.218.554,58 TRY 94,65 Bağlı OrtaklıkTRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Diğer 636.165.000,00 636.165.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkİŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş. Diğer 1.500.000,00 1.294.959,23 TRY 86,33 Bağlı OrtaklıkKÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK A.Ş Diğer 20.000.000,00 19.833.875,00 TRY 99,17 Bağlı OrtaklıkKREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. Diğer 7.425.000,00 675.000,00 TRY 9,09 İştirak