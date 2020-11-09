***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2020 16:44
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Işıl Dadaylı Bölüm Müdürü
Ayşe Didem Gelenbe Birim Müdürü
Selim Ellikçi Birim Müdürü
A. Begüm Ulutan Birim Müdürü
Aydın Özcan Birim Müdürü
Aydın Çelikdelen Birim Müdürü
Ayşegül Mirasoğlu Müdür Yardımcısı
Filiz Kavaklı Müdür Yardımcısı
Mehmet Emin Mutlu Müdür Yardımcısı
İbrahim Volkan Ulusoy Müdür Yardımcısı
Esra Özgür Aravena Duarte Müdür Yardımcısı
Ziya Alp Yarba Müdür Yardımcısı
Ulaş Diz Müdür Yardımcısı
Engin Döğenci Müdür Yardımcısı
Vennur Akyıldız Müdür Yardımcısı
Fitnat Filiz Öztürk Müdür Yardımcısı
Adem Şimşek Müdür Yardımcısı
Ayçin Mazgit Özdemiroğlu Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887194
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,1177
En Yüksek
|Değişim
|: -4,71%
|| -0,4016
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,6073
En Yüksek
|Değişim
|: -5,13%
|| -0,5191
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,78
En Yüksek
|Değişim
|: -9,17%
|| -49,05
|Açılış
|: 485,78
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
484,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|SISE
|6,76
|1.152.610.510
|% 2,42
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|ODAS
|3,57
|991.909.316
|% -0,83
|
|TSKB
|2,17
|591.832.369
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1062
|8,1177
|% -4,71
|
|Euro
|9,5873
|9,6073
|% -5,13
|
|Sterlin
|10,6476
|10,7010
|% -4,69
|
|Frank
|8,8775
|8,9310
|% -5,83
|
|Riyal
|2,1615
|2,1723
|% -4,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-94,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-48,97
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-1,61
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,74
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|3,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
-
17:59DNISI
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
-
17:55OYAKC
Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
-
17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem