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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.12.2020 08:35



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FÜSUN TÜMSAVAŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 28.03.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YUSUF ZİYA TOPRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı,
ADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2011 İcrada Görevli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, TÜSİAD Üyesi, Institute of International Finance (IIF) Üyesi, Institut International d'Etudes Bancaires Üyesi (IIEB), Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
FERAY DEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, İstanbul Kurumsal Şubesi Şube Müdürü Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
ERSİN ÖNDER ÇİFTÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Şube Müdürü, Ege Kurumsal/İzmir Şubesi Şube Müdürü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
FAZLI BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
DURMUŞ ÖZTEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
RECEP HAKAN ÖZYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Atatürk Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA RIDVAN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetçisi, Girişim YMM Ltd. Şti. Ortak Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET GÖKHAN SUNGUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
SADRETTİN YURTSEVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Şube Müdürü, Bornova Ticari/İzmir Şubesi Şube Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895059


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