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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.05.2021 19:48



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman H. Özcan Kurumsal Uyum Bölümü Müdürü 30.06.2020 0212-3164152 suleyman.ozcan@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204897 - 700557
Özgür Temel Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdürü 01.04.2016 0212-3162802 ozgur.temel@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 200452 - 300457
Neşe Gülden Sözdinler Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdürü 30.06.2020 0212-3161602 nese.sozdinler@isbank.com.tr - -
Nilgün Yosef Osman Finansal Kuruluşlar Bölümü Birim Müdürü 30.01.2014 0212-3162810 nilgun.osman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203286
Can Akıncılar Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 27.10.2016 0212-3161608 can.akincilar@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207811 - 701467
Serhan Şişman Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdür Yardımcısı 09.06.2015 0212-3162824 serhan.sisman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 202649 - 300694
Derya Sargın Malkoç Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 26.02.2016 0212-3161625 derya.sargin@isbank.com.tr - -
Özge Han Mercimekçi Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 31.10.2017 0212-3161623 ozge.han@isbank.com.tr - -
Özge Yüzbaşıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 24.02.2021 0212-3161627 ozge.yuzbasioglu@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700760 - 207010




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935445


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Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,42 27,45 0,12  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,00  
B. Petrol 68,33 68,33 0,24  
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