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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.08.2021 16:03



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi (A Grubu) 08.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (B Grubu) 03.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (C Grubu) 25.11.1987 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A 07.05.1998 ABD Tezgah Üstü Piyasalar -
Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S 07.05.1998 İngiltere Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 09.08.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 21.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Kuponlu Tahvil (Yurtiçi) 12.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 22.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 25.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 22.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 10.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 14.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 12.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 23.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtdışı) 24.10.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 10.12.2013 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 06.04.2016 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 21.10.2016 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 25.04.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 29.06.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 11.10.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 21.08.2019 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 09.03.2021 İrlanda İrlanda Borsası -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960021


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Altın Ons 1.801 1.801 19,75  
Altın Gr. 489 489 2,76  
Cumhuriyet 3.250 3.300 24,00  
Tam 3.235 3.316 23,65  
Yarım 1.564 1.604 11,44  
Çeyrek 784 802 5,72  
Gümüş.Ons 23,53 23,57 0,53  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,10  
B. Petrol 67,91 67,91 3,16  
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