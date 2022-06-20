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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.06.2022 16:37
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi (A Grubu) 08.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (B Grubu) 03.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (C Grubu) 25.11.1987 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A 07.05.1998 ABD Tezgah Üstü Piyasalar -
Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S 07.05.1998 İngiltere Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 09.08.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 21.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 17.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 14.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 14.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 18.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 28.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 11.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 20.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtdışı) 24.10.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 10.12.2013 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 21.10.2016 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 25.04.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 29.06.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 11.10.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 21.08.2019 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 09.03.2021 İrlanda İrlanda Borsası -

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 1000 TRY 0 Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı, rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin imtiyazı mevcuttur. Ayrıca, kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. İşlem Görüyor
B Nama 0,01 TRY 29000 TRY 0 Daha düşük nominal değere sahip olmalarına rağmen, A grubu için sayılan hususlarda C Grubu paylar ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca, kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. İşlem Görüyor
C Nama 0,04 TRY 9999970000 TRY 100 - İşlem Görüyor
- 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038271


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BIST En Aktif Hisseler17:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 2.205,50 191.628.231 % 10,00  
ORMA 31,46 642.256 % 10,00  
LIDFA 11,66 3.822.218 % 10,00  
DOKTA 26,46 3.810.435 % 9,98  
ULUSE 167,60 29.525.126 % 9,97  
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17:07 Alış Satış %  
Dolar 17,3050 17,3176 % -0,04  
Euro 18,2354 18,2537 % 0,38  
Sterlin 21,1315 21,2375 % 0,08  
Frank 17,8347 17,9421 % 0,30  
Riyal 4,6048 4,6279 % 0,03  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 -1,41  
Altın Gr. 1.025 1.025 -0,06  
Cumhuriyet 6.817 6.920 -7,00  
Tam 6.796 6.896 -70,00  
Yarım 3.336 3.373 -34,00  
Çeyrek 1.671 1.686 -17,00  
Gümüş.Ons 21,62 21,65 -0,04  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 -0,05  
B. Petrol 113 113 -0,61  
Seans Raporu 17:07
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