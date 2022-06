***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi (A Grubu) 08.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul UlusalPay Senedi (B Grubu) 03.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul UlusalPay Senedi (C Grubu) 25.11.1987 Türkiye Borsa İstanbul UlusalPay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A 07.05.1998 ABD Tezgah Üstü Piyasalar -Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S 07.05.1998 İngiltere Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar -Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 09.08.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 21.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 17.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 14.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 14.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 18.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 28.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 11.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 20.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtdışı) 24.10.2012 İngiltere Londra Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 10.12.2013 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 21.10.2016 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 25.04.2017 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 29.06.2017 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 11.10.2017 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 21.08.2019 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 09.03.2021 İrlanda İrlanda Borsası -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 1000 TRY 0 Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı, rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin imtiyazı mevcuttur. Ayrıca, kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. İşlem GörüyorB Nama 0,01 TRY 29000 TRY 0 Daha düşük nominal değere sahip olmalarına rağmen, A grubu için sayılan hususlarda C Grubu paylar ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca, kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. İşlem GörüyorC Nama 0,04 TRY 9999970000 TRY 100 - İşlem Görüyor- 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038271BIST