***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2022 18:01
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Işıl Dadaylı Bölüm Müdürü
Ayşe Didem Gelenbe Birim Müdürü
Selim Ellikçi Birim Müdürü
A. Begüm Ulutan Birim Müdürü
Aydın Özcan Birim Müdürü
Aydın Çelikdelen Birim Müdürü
Filiz Kavaklı Müdür Yardımcısı
Mehmet Emin Mutlu Müdür Yardımcısı
İbrahim Volkan Ulusoy Müdür Yardımcısı
Esra Özgür Aravena Duarte Müdür Yardımcısı
Ziya Alp Yarba Müdür Yardımcısı
Ulaş Diz Müdür Yardımcısı
Engin Döğenci Müdür Yardımcısı
Vennur Akyıldız Müdür Yardımcısı
Fitnat Filiz Öztürk Müdür Yardımcısı
Adem Şimşek Müdür Yardımcısı
Ayçin Mazgit Özdemiroğlu Müdür Yardımcısı
Murat Özel Müdür Yardımcısı
Serhan Balvan Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041296
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0787
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
18:0517,5536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0747
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
18:05977,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,85
|Açılış
|: 977,91
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|15,38
|513.281.810
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
|
|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8260
|16,8291
|% 0,45
|
|Euro
|17,5330
|17,5563
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,3224
|20,4243
|% 0,57
|
|Frank
|17,4363
|17,5414
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4702
|4,4927
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-4,08
|
|Altın Gr.
|978
|979
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.534
|6.629
|39,00
|
|Yarım
|3.198
|3.241
|19,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
-
17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem