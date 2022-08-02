***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSüleyman H. Özcan Kurumsal Uyum Bölümü Müdürü 30.06.2020 0212-3164152 suleyman.ozcan@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204897 - 700557Neşe Gülden Sözdinler Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdürü 30.06.2020 0212-3161602 nese.sozdinler@isbank.com.tr - -İmge Hilal Soyluoğlu Canlı Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdürü 26.08.2021 0212-3162802 imge.soyluoglu@isbank.com.tr - -Nilgün Yosef Osman Finansal Kuruluşlar Bölümü Birim Müdürü 30.01.2014 0212-3162810 nilgun.osman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203286Derya Sargın Malkoç Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 31.05.2021 0212-3161625 derya.sargin@isbank.com.tr - -Özge Han Mercimekçi Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 29.07.2022 0212-3161623 ozge.han@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 913692-913700Serhan Şişman Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdür Yardımcısı 09.06.2015 0212-3162824 serhan.sisman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 202649 - 300694Özge Yüzbaşıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 24.02.2021 0212-3161627 ozge.yuzbasioglu@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700760 - 207010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051189BIST