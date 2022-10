***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSüleyman H. Özcan Kurumsal Uyum Bölümü Müdürü 30.06.2020 0212-3164152 suleyman.ozcan@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204897 - 700557Neşe Gülden Sözdinler Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdürü 30.06.2020 0212-3161602 nese.sozdinler@isbank.com.tr - -İmge Hilal Soyluoğlu Canlı Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdürü 26.08.2021 0212-3162802 imge.soyluoglu@isbank.com.tr - -Nilgün Yosef Osman Finansal Kuruluşlar Bölümü Birim Müdürü 30.01.2014 0212-3162810 nilgun.osman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203286Derya Sargın Malkoç Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 31.05.2021 0212-3161625 derya.sargin@isbank.com.tr - -Özge Han Mercimekçi Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 29.07.2022 0212-3161623 ozge.han@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 913692-913700Serhan Şişman Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdür Yardımcısı 09.06.2015 0212-3162824 serhan.sisman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 202649 - 300694Özge Yüzbaşıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 24.02.2021 0212-3161627 ozge.yuzbasioglu@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700760 - 207010Ahmet Aşarkaya Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 30.09.2022 0212-3161621 ahmet.asarkaya@isbank.com.tr -Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi (A Grubu) 08.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul UlusalPay Senedi (B Grubu) 03.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul UlusalPay Senedi (C Grubu) 25.11.1987 Türkiye Borsa İstanbul UlusalPay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A 07.05.1998 ABD Tezgah Üstü Piyasalar -Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S 07.05.1998 İngiltere Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar -Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 09.08.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 21.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıSermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 17.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 20.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 13.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 16.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 22.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 22.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıFinansman Bonosu (Yurtiçi) 17.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil (Yurtdışı) 24.10.2012 İngiltere Londra Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 10.12.2013 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 21.10.2016 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 25.04.2017 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 29.06.2017 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 11.10.2017 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 21.08.2019 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda İrlanda Borsası -Tahvil (Yurtdışı) 09.03.2021 İrlanda İrlanda Borsası -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072719BIST