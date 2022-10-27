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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2022 09:36
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi (A Grubu) 08.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (B Grubu) 03.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (C Grubu) 25.11.1987 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A 07.05.1998 ABD Tezgah Üstü Piyasalar -
Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S 07.05.1998 İngiltere Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 09.08.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 21.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 17.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 20.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 13.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 16.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 22.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 22.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 17.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtdışı) 10.12.2013 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 25.04.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 29.06.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 11.10.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 21.08.2019 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 09.03.2021 İrlanda İrlanda Borsası -

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Bono 30.000.000.000,00 TRY Yurtiçi 08.12.2021 07.12.2022 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet 200.000.000,00 EUR Yurtdışı 18.08.2022 18.08.2023 Yurtdışı Satış -
Tahvil, Bono veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı 5.000.000.000,00 USD Yurtdışı 30.12.2021 30.12.2022 Yurtdışı Satış -
Sürdürülebilir/Yeşil Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı 1.500.000.000,00 USD Yurtdışı 23.06.2022 23.06.2023 Yurtdışı Satış -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074540


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 15,73 373.446 % 10,00  
TUREX 18,07 22.642.512 % 9,98  
PKENT 168,80 38.894.901 % 9,97  
TUCLK 24,12 5.615.884 % 9,94  
VKING 13,51 2.326.398 % 9,93  
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Dolar 18,6101 18,6205 % 0,12  
Euro 18,5234 18,5345 % -0,08  
Sterlin 21,3717 21,4789 % -0,27  
Frank 18,6364 18,7487 % -0,28  
Riyal 4,9389 4,9636 % 0,11  
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10:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.653 -10,77  
Altın Gr. 990 990 -4,43  
Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.639 6.703 -33,00  
Yarım 3.235 3.278 -16,00  
Çeyrek 1.623 1.638 -9,00  
Gümüş.Ons 19,31 19,34 -0,28  
Gümüş Gr. 11,57 11,59 -0,15  
B. Petrol 93,94 93,94 -1,10  
Seans Raporu 10:39
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