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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.03.2023 10:14
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi (A Grubu) 08.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (B Grubu) 03.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (C Grubu) 25.11.1987 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal
Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Amerikan Depo Sertifikası ADR-144 A 07.05.1998 ABD Tezgah Üstü Piyasalar -
Pay Senedi (C Grubu) Türkiye İş Bankası A.Ş. Global Depo Sertifikası GDR-REG S 07.05.1998 İngiltere Londra Borsası / Tezgah Üstü Piyasalar -
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 09.08.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 21.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtiçi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 22.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 30.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 30.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 14.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 17.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 27.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu (Yurtiçi) 06.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil (Yurtdışı) 10.12.2013 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 25.04.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 29.06.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 11.10.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 21.08.2019 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 22.01.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurtdışı) 09.03.2021 İrlanda İrlanda Borsası -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120319


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BVSAN 46,20 57.352.891 % 10,00  
KRGYO 9,13 23.353.952 % 10,00  
MARKA 5,51 8.489.215 % 9,98  
UZERB 234,80 2.844.129 % 9,98  
SILVR 17,90 42.695.054 % 9,95  
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14:26 Alış Satış %  
Dolar 18,8944 18,8985 % 0,05  
Euro 20,0976 20,1047 % 0,05  
Sterlin 22,6297 22,7432 % -0,24  
Frank 20,1323 20,2536 % 0,17  
Riyal 5,0203 5,0455 % 0,05  
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14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -6,04  
Altın Gr. 1.124 1.125 -2,30  
Cumhuriyet 7.602 7.716 -12,00  
Tam 7.640 7.687 44,00  
Yarım 3.733 3.762 22,00  
Çeyrek 1.866 1.881 11,00  
Gümüş.Ons 21,10 21,12 -0,15  
Gümüş Gr. 12,85 12,86 -0,06  
B. Petrol 84,54 84,54 -1,29  
Seans Raporu 14:26
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