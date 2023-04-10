***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.04.2023 19:01
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN BALİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.04.2011 İcrada Görevli Değil Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Başkanı
GÜZİDE MELTEM KÖKDEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı, Operasyonel Risk Komitesi Başkanı
HAKAN ARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Trakya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Operasyonel Risk Komitesi Üyesi, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı, Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı
ŞEBNEM AYDIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Çarşı-Bakırköy/ İstanbul Şube Müdürü, İstanbul-Bayrampaşa Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Müdürü Türkiye İş Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
GÖKHAN ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Cam Koordinatör, Ciner Grup Koordinatör Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
FAZLI BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
DURMUŞ ÖZTEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi
RECEP HAKAN ÖZYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA RIDVAN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetçisi, Girişim YMM Ltd. Şti. Ortak Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET GÖKHAN SUNGUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
SADRETTİN YURTSEVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Operasyonel Risk Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ADNAN BALİ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Doğal Üyesi, İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
GÜZİDE MELTEM KÖKDEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
HAKAN ARAN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Trakya Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı
ŞEBNEM AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Çarşı-Bakırköy/ İstanbul Şube Müdürü, İstanbul-Bayrampaşa Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Müdürü Türkiye İş Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKHAN ŞEN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Cam Koordinatör, Ciner Grup Koordinatör
FAZLI BULUT Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DURMUŞ ÖZTEK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
RECEP HAKAN ÖZYILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
MUSTAFA RIDVAN SELÇUK Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetçisi, Girişim YMM Ltd. Şti. Ortak
AHMET GÖKHAN SUNGUR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
SADRETTİN YURTSEVER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135889
BIST