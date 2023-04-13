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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2023 09:38
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman H. Özcan Kurumsal Uyum Bölümü Müdürü 30.06.2020 0212-3164152 suleyman.ozcan@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204897 - 700557
Nilgün Yosef Osman Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdürü 29.03.2023 0212-3161602 nilgun.osman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203286
İmge Hilal Soyluoğlu Canlı Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdürü 26.08.2021 0212-3162802 imge.soyluoglu@isbank.com.tr - -
Derya Sargın Malkoç Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 31.05.2021 0212-3161625 derya.sargin@isbank.com.tr - -
Özge Han Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 29.07.2022 0212-3161623 ozge.han@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 913692 - 913700
Serhan Şişman Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdür Yardımcısı 09.06.2015 0212-3162824 serhan.sisman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 202649 - 300694
Özge Yüzbaşıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 24.02.2021 0212-3161627 ozge.yuzbasioglu@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700760 - 207010
Ahmet Aşarkaya Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 30.09.2022 0212-3161621 ahmet.asarkaya@isbank.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137211


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MARKA 26,36 13.617.499 % 9,92  
DIRIT 8,58 353.573 % 9,30  
BURCE 72,30 17.053.093 % 8,56  
BURVA 36,22 12.047.130 % 7,61  
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Sterlin 24,1019 24,2228 % 0,26  
Frank 21,5156 21,6452 % 0,25  
Riyal 5,1393 5,1651 % 0,11  
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Altın Ons 2.022 2.022 7,03  
Altın Gr. 1.257 1.257 5,55  
Cumhuriyet 8.514 8.642 27,00  
Tam 8.632 8.705 30,00  
Yarım 4.216 4.260 15,00  
Çeyrek 2.108 2.130 8,00  
Gümüş.Ons 25,44 25,46 -0,05  
Gümüş Gr. 15,81 15,82 -0,02  
B. Petrol 87,12 87,12 -0,21  
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