***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.04.2023 17:00
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nilgün Yosef Osman Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdürü 29.03.2023 0212-3161602 nilgun.osman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203286
Derya Sargın Malkoç Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 31.05.2021 0212-3161625 derya.sargin@isbank.com.tr - -
Özge Han Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 29.07.2022 0212-3161623 ozge.han@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 913692 - 913700
Serhan Şişman Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdür Yardımcısı 09.06.2015 0212-3162824 serhan.sisman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 202649 - 300694
Özge Yüzbaşıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 24.02.2021 0212-3161627 ozge.yuzbasioglu@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700760 - 207010
Ahmet Aşarkaya Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 30.09.2022 0212-3161621 ahmet.asarkaya@isbank.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140504
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1926
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:051.240,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.240,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.241,07
En Düşük
1.231,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3998
|19,4037
|% 0,02
|
|Euro
|22,4000
|22,4200
|% 0,09
|
|Sterlin
|24,1133
|24,2342
|% 0,21
|
|Frank
|21,7492
|21,8802
|% 0,39
|
|Riyal
|5,1565
|5,1824
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|1,78
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.024
|9.183
|43,00
|
|Yarım
|4.407
|4.490
|25,00
|
|Çeyrek
|2.204
|2.258
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,70
|0,04
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında