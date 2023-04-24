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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.04.2023 17:00
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nilgün Yosef Osman Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdürü 29.03.2023 0212-3161602 nilgun.osman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203286
Derya Sargın Malkoç Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 31.05.2021 0212-3161625 derya.sargin@isbank.com.tr - -
Özge Han Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Birim Müdürü 29.07.2022 0212-3161623 ozge.han@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 913692 - 913700
Serhan Şişman Finansal Kuruluşlar Bölümü Müdür Yardımcısı 09.06.2015 0212-3162824 serhan.sisman@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı 202649 - 300694
Özge Yüzbaşıoğlu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 24.02.2021 0212-3161627 ozge.yuzbasioglu@isbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700760 - 207010
Ahmet Aşarkaya Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Müdür Yardımcısı 30.09.2022 0212-3161621 ahmet.asarkaya@isbank.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140504


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 20,90 18.497.687 % 10,00  
CVKMD 167,30 1.775.074.381 % 9,99  
IHAAS 143,30 14.431.409 % 9,98  
ECZYT 154,40 249.138.531 % 9,97  
TETMT 242,70 27.745.322 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3998 19,4037 % 0,02  
Euro 22,4000 22,4200 % 0,09  
Sterlin 24,1133 24,2342 % 0,21  
Frank 21,7492 21,8802 % 0,39  
Riyal 5,1565 5,1824 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.988 1.989 4,87  
Altın Gr. 1.239 1.239 1,78  
Cumhuriyet 8.946 9.081 1,00  
Tam 9.024 9.183 43,00  
Yarım 4.407 4.490 25,00  
Çeyrek 2.204 2.258 12,00  
Gümüş.Ons 25,17 25,20 0,10  
Gümüş Gr. 15,68 15,70 0,04  
B. Petrol 82,58 82,58 1,12  
Seans Raporu 18:05
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