***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.02.2021 18:22
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/02/2021
Karar Sayısı
44315
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" (II-14.1) TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Yusuf Ziya Toprak - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı
Ersin Önder Çiftçioğlu - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Adnan Bali - Genel Müdür
Senar Akkuş - Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908345
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
18:057,1037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0473
|Açılış
|: 7,0950
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|Önceki Kapanış
|: 7,0450
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En Düşük
7,0275
18:058,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,5350
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|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5735
En Düşük
8,4633
18:05418,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 7,52
|Açılış
|: 418,56
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
418,79
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|55,00
|113.407.460
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.690.800
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.099.940
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.819
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|29.017.564
|% 9,99
|
|YESIL
|211,50
|23.489.884
|% -10,00
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|KONTR
|64,75
|62.439.683
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|1.267.423
|% -9,93
|
|SAMAT
|7,63
|181.639.668
|% -9,92
|
|DOHOL
|3,66
|4.775.667.469
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.296.296
|% 9,80
|
|KOZAL
|134,40
|2.177.878.150
|% 5,49
|
|ISFIN
|4,36
|1.507.948.347
|% 5,06
|
|GARAN
|9,84
|1.473.030.411
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|4.775.667.469
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.296.296
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|617.073.903
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,36
|1.507.948.347
|% 5,06
|
|ODAS
|4,30
|1.224.019.810
|% 4,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0950
|7,0992
|% 0,61
|
|Euro
|8,5561
|8,5650
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,7101
|9,7588
|% 0,46
|
|Frank
|7,8603
|7,9077
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8846
|1,8941
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|24,24
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,65
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,16
|
|B. Petrol
|60,16
|60,16
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
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Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
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Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351