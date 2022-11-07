***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
07.11.2022 18:21
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2022
Karar Sayısı
45776
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" (II-14.1) TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Yusuf Ziya Toprak – Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı
Ersin Önder Çiftçioğlu - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Hakan Aran - Genel Müdür
Gamze Yalçın - Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077603
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6200
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|Önceki Kapanış
|: 18,6150
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18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
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|Açılış
|: 18,5900
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|Önceki Kapanış
|: 18,5100
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18,6408
En Düşük
18,3801
18:051.001,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,91
|Açılış
|: 1.001,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5725
|18,5766
|% 0,06
|
|Euro
|18,6239
|18,6429
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,3350
|21,4420
|% 1,29
|
|Frank
|18,7190
|18,8317
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.703
|6.765
|131,00
|
|Yarım
|3.266
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|98,11
|98,11
|-0,46
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Seans Raporu
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