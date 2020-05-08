***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.05.2020 18:47
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/05/2020
Karar Sayısı
43802
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR"(II-14.1) TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Füsun Tümsavaş - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı
Yusuf Ziya Toprak - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Üyesi
Ersin Önder Çiftçioğlu- Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Adnan Bali - Genel Müdür
Senar Akkuş - Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843802
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
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|Önceki Kapanış
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396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8049
|8,8490
|% 0,37
|
|Frank
|7,2925
|7,3364
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8852
|1,8946
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-2,27
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.551
|-18,30
|
|Tam
|2.566
|2.617
|-18,80
|
|Yarım
|1.252
|1.279
|-9,20
|
|Çeyrek
|624
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,52
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
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|B. Petrol
|30,24
|30,24
|0,78
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