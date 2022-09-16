***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.09.2022 17:37
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.07.2013 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Global Medium Term Note (GMTN) programı kurulduğu duyurulmuştu.
Bankamızın GMTN programı kapsamında aşağıda detayları bulunan ihraç ile ilgili tertip ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmış olup, söz konusu belgeye ilişikte yer verilmiştir.
ISIN: XS2534873307
İHRAÇ TARİHİ: 16.09.2022
VADE: 21.09.2023
DÖVİZ CİNSİ: İngiliz Sterlini
NOMİNAL TUTAR: 33.200.000
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063639
BIST
17:523.361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,00
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:5218,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:5218,3417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0766
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:52985,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,82
|Açılış
|: 985,77
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SARKY
|19,14
|117.874.208
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,09
|35.231.384
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.321.995
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.442.607
|% 9,97
|
|VERTU
|30,04
|140.682.050
|% 9,96
|
|VAKBN
|10,39
|77.173.419
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|61.130.721
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.689.199.514
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.368.519
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,14
|7.187.415.022
|% -5,01
|
|ISCTR
|8,75
|6.199.983.553
|% -4,48
|
|YKBNK
|7,23
|5.892.736.038
|% 2,12
|
|ASELS
|33,82
|5.796.988.182
|% -0,12
|
|GARAN
|21,76
|4.640.510.954
|% -9,18
|
|YKBNK
|7,23
|5.892.736.038
|% 2,12
|
|ISCTR
|8,75
|6.199.983.553
|% -4,48
|
|EKGYO
|4,33
|2.766.106.280
|% 8,79
|
|AKBNK
|12,14
|7.187.415.022
|% -5,01
|
|HALKB
|9,94
|2.689.199.514
|% -9,96
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2699
|18,2943
|% 0,16
|
|Euro
|18,3296
|18,3417
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,8333
|20,9378
|% -0,27
|
|Frank
|18,9271
|19,0411
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8512
|4,8755
|% 0,05
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|12,48
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.695
|6.773
|61,00
|
|Yarım
|3.262
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,17
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,80
|
Seans Raporu
17:52
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO