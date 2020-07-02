***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 17.06.2014 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızda Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü olarak görev yapan Sayın Süleyman H. Özcan Kurumsal Uyum Bölümü Müdürü olarak atanması nedeniyle anılan görevinden ayrılmış olup, Sayın Neşe Gülden Sözdinler Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü olarak atanmıştır.Bu çerçevede, Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri yeniden belirlenmiş söz konusu Komite'ye Sayın Füsun Tümsavaş (Başkan), Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye), Sayın Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Sayın Neşe Gülden Sözdinler (Üye) seçilmişlerdir.Bankamızda bağlantı kurulabilecek yetkililere ilişkin bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu altındaki Şirket Genel Bilgi Formu'nda yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854241BIST