***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.07.2020 19:40
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.06.2014 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızda Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü olarak görev yapan Sayın Süleyman H. Özcan Kurumsal Uyum Bölümü Müdürü olarak atanması nedeniyle anılan görevinden ayrılmış olup, Sayın Neşe Gülden Sözdinler Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü olarak atanmıştır.
Bu çerçevede, Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri yeniden belirlenmiş söz konusu Komite'ye Sayın Füsun Tümsavaş (Başkan), Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye), Sayın Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Sayın Neşe Gülden Sözdinler (Üye) seçilmişlerdir.
Bankamızda bağlantı kurulabilecek yetkililere ilişkin bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu altındaki Şirket Genel Bilgi Formu'nda yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854241
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
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|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 6,8700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.082.486
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.717.604
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5124
|8,5551
|% -0,06
|
|Frank
|7,2164
|7,2598
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8212
|1,8303
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,13
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.634
|12,00
|
|Tam
|2.609
|2.623
|9,40
|
|Yarım
|1.267
|1.283
|4,50
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|0,57
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