***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.04.2021 tarihli kararıyla,Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Başkan), Sayın Feray Demir (Üye), Sayın Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Sayın Neşe Gülden Sözdinler (Üye), Kredi Komitesi'ne Sayın Hakan Aran (Başkan), Sayın Adnan Bali (Üye), Sayın Feray Demir (Üye), Sayın Yusuf Ziya Toprak (Yedek Üye) ve Sayın Fazlı Bulut (Yedek Üye), Ücretlendirme Komitesi'ne Sayın Adnan Bali (Başkan) ve Sayın Feray Demir (Üye) seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922674BIST