***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2021 18:06
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2021 tarihli kararıyla,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu (Başkan), Sayın Feray Demir (Üye), Sayın Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Sayın Neşe Gülden Sözdinler (Üye), Kredi Komitesi'ne Sayın Hakan Aran (Başkan), Sayın Adnan Bali (Üye), Sayın Feray Demir (Üye), Sayın Yusuf Ziya Toprak (Yedek Üye) ve Sayın Fazlı Bulut (Yedek Üye), Ücretlendirme Komitesi'ne Sayın Adnan Bali (Başkan) ve Sayın Feray Demir (Üye) seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922674
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.427
En Düşük
1.399
18:059,6082
En Yüksek
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|: -0,62%
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|Açılış
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En Düşük
9,5507
18:059,5450
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 452,33
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456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5804
|9,6082
|% -0,62
|
|Euro
|9,5350
|9,5450
|% -1,29
|
|Sterlin
|11,1839
|11,2400
|% -1,23
|
|Frank
|8,5876
|8,6394
|% -1,22
|
|Riyal
|2,1576
|2,1685
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|18,28
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|1,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ARZUM
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