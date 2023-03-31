***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2023 18:16
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31.03.2023 tarihli kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Adnan Bali, Başkan Vekilliğine Sayın Güzide Meltem Kökden seçilmiştir. Ayrıca Denetim Komitesi'ne Sayın Güzide Meltem Kökden (Başkan), Sayın Sadrettin Yurtseven (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sayın Sadrettin Yurtsever (Başkan), Sayın Şebnem Aydın (Üye) ve Sayın Nilgün Yosef Osman (Üye) Kredi Komitesi'ne Sayın Hakan Aran (Başkan), Sayın Adnan Bali (Üye), Sayın Şebnem Aydın (Üye), Sayın Güzide Meltem Kökden (Yedek Üye) ve Sayın Fazlı Bulut (Yedek Üye), Ücretlendirme Komitesi'ne Sayın Adnan Bali (Başkan) ve Sayın Sadrettin Yurtsever (Üye) seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130496
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|OYLUM
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|OYAYO
|10,61
|7.866.621
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|ONCSM
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|AKFYE
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|ISKUR
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|EMKEL
|9,02
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|DGGYO
|42,94
|4.174.369
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|KOZAL
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|ISCTR
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|TUPRS
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|% -1,65
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|AKFYE
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|2.485.991.224
|% -10,00
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|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
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|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
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|AKFYE
|17,10
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 0,11
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|Euro
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|20,8796
|% -0,28
|
|Sterlin
|23,6258
|23,7443
|% -0,22
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|Frank
|20,8970
|21,0229
|% -0,04
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|Riyal
|5,0953
|5,1208
|% 0,07
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|17:59
|Alış
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|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,60
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|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,60
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|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
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|Tam
|8.230
|8.330
|12,00
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|Yarım
|4.035
|4.076
|6,00
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|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
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|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,24
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|Gümüş Gr.
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|14,90
|0,15
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