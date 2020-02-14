***ISATR* *ISKUR* *TSKB* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.02.2020 12:16
***ISATR******ISKUR******TSKB******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/02/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.800.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14/02/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
162.301.658,391 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,37
Toplam Tutar
222.353.272,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%5,80
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%47,23
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%47,23
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,047505
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,516592
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Trakya Yatırım Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Türkiye İş Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde %100 oranında doğrudan paya sahiptir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değer, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür uyarınca başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar baz alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değer, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür uyarınca belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 13.02.2020 tarihli kararına istinaden, bağlı ortaklıklarımızdan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesinde Trakya Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan %5,80 oranında ve 162.301.658,391 TL nominal tutardaki payların tamamı 222.353.272,00 TL peşin bedelle Bankamızca satın alınmış olup Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki doğrudan pay oranımız %47,23 seviyesine yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819002
BIST