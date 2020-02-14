***ISATR* *ISKUR* *TSKB* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ISATR******ISKUR******TSKB******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [TSKB]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/02/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKalkınma ve Yatırım BankacılığıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.800.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14/02/2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı162.301.658,391 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,37Toplam Tutar222.353.272,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%5,80Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%47,23Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%47,23Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,047505İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,516592Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTrakya Yatırım Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTürkiye İş Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde %100 oranında doğrudan paya sahiptir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğer, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür uyarınca başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar baz alınarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğer, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür uyarınca belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 13.02.2020 tarihli kararına istinaden, bağlı ortaklıklarımızdan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesinde Trakya Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan %5,80 oranında ve 162.301.658,391 TL nominal tutardaki payların tamamı 222.353.272,00 TL peşin bedelle Bankamızca satın alınmış olup Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki doğrudan pay oranımız %47,23 seviyesine yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819002BIST