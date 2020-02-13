***ISATR* *ISKUR* *TSKB* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2020 13:03
***ISATR******ISKUR******TSKB******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TSKB]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 13.02.2020 tarihli kararına istinaden, bağlı ortaklıklarımızdan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesinde, Bankamızın %100 oranında sermaye payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Trakya Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan %5,80 oranındaki ve 162.301.658,391 TL nominal değerli payların tamamının Bankamızca satın alınmasına karar verilmiş olup, söz konusu işlem Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür uyarınca ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818775
BIST
15:03120.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 49,88
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
15:036,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
15:036,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
15:03306,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,18
|Açılış
|: 306,84
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.927.627
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|59.289.241
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,60
|637.107.163
|% 16,46
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|28.218.880
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,00
|1.239.583
|% -8,77
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|ASELS
|28,40
|1.143.517.784
|% 1,43
|
|THYAO
|14,86
|1.081.768.437
|% 0,27
|
|TSPOR
|4,60
|637.107.163
|% 16,46
|
|SASA
|10,51
|486.796.885
|% 10,05
|
|TUPRS
|112,50
|433.650.301
|% -2,17
|
|TSPOR
|4,60
|637.107.163
|% 16,46
|
|ISGYO
|2,00
|276.570.701
|% 4,71
|
|GSRAY
|2,40
|278.849.771
|% 3,45
|
|IHLAS
|0,90
|87.181.604
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,82
|228.615.381
|% -2,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8501
|7,8894
|% 0,50
|
|Frank
|6,1721
|6,2092
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6122
|1,6202
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|6,88
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.061
|14,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,06
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,29
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,65
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|-0,48
|