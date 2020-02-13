***ISATR* *ISKUR* *TSKB* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISATR******ISKUR******TSKB******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TSKB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 13.02.2020 tarihli kararına istinaden, bağlı ortaklıklarımızdan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesinde, Bankamızın %100 oranında sermaye payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Trakya Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan %5,80 oranındaki ve 162.301.658,391 TL nominal değerli payların tamamının Bankamızca satın alınmasına karar verilmiş olup, söz konusu işlem Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür uyarınca ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818775BIST