***ISATR* *KNTFA* *HLVKS* *ALNUS* *VAKVK* *BRKT* *ISMEN* *ENJSA* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ISATR******KNTFA******HLVKS******ALNUS******VAKVK******BRKT******ISMEN******ENJSA******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNUS, BRKT, ENJSA, HLVKS, ISATR, ISMEN, KNTFA, VAKVK, YKFKTMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMDK2130 FİNANSMAN BONOSU 23/11/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2192 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/11/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2192 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2134 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/11/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2134 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB32211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05QH3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 23/11/2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05QI1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 23/11/2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05QJ9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 23/11/2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05QK7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 23/11/2021 İtfaKENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTFK2117 FİNANSMAN BONOSU 23/11/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/11/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKFK2115 FİNANSMAN BONOSU 23/11/2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979297BIST