***ISATR* *KORTS* *AKTVK* *INALR* *ALNTF* *TEBNK* *EKTVK* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ISATR******KORTS******AKTVK******INALR******ALNTF******TEBNK******EKTVK******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, EKTVK, EXIMB, INALR, ISATR, KORTS, TEBNK, AKTVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK92027 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/09/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12125 FİNANSMAN BONOSU 24/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXIMBANK) EXIMB TRSEXIM92818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 24/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINAL62119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 24/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 24/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876554BIST