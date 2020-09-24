***ISATR* *KORTS* *AKTVK* *INALR* *ALNTF* *TEBNK* *EKTVK* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
24.09.2020 17:33
***ISATR******KORTS******AKTVK******INALR******ALNTF******TEBNK******EKTVK******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, EKTVK, EXIMB, INALR, ISATR, KORTS, TEBNK, AKTVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK92027 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/09/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12125 FİNANSMAN BONOSU 24/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXIMBANK) EXIMB TRSEXIM92818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 24/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINAL62119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 24/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 24/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876554
BIST