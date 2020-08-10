***ISATR* *KORTS* *ALNTF* *TEBNK* *SKBNK* *GYHOL* *QNBVK* *BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
10.08.2020 17:15
***ISATR******KORTS******ALNTF******TEBNK******SKBNK******GYHOL******QNBVK******BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, BSRFK, GYHOL, ISATR, KORTS, QNBVK, SKBNK, TEBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR12138 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR22111 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GYHOL TRFGKYH82013 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB82023 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT82040 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 İtfa
QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNBVK TRDQFVK82017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/08/2020 İtfa
QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNBVK TRDQFVK82017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867288
BIST