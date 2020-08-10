***ISATR* *KORTS* *ALNTF* *TEBNK* *SKBNK* *GYHOL* *QNBVK* *BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ISATR******KORTS******ALNTF******TEBNK******SKBNK******GYHOL******QNBVK******BSRFK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, BSRFK, GYHOL, ISATR, KORTS, QNBVK, SKBNK, TEBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR12138 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR22111 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GYHOL TRFGKYH82013 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB82023 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT82040 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 İtfaQNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNBVK TRDQFVK82017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/08/2020 İtfaQNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş. QNBVK TRDQFVK82017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42122 FİNANSMAN BONOSU 10/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867288BIST