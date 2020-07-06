***ISATR* *KORTS* *ALNTF* *ZORLF* *SKBNK* *GLYHO* *GARAN* *BRKT* *ISMEN* *IEP* *OYAKC* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***ISATR******KORTS******ALNTF******ZORLF******SKBNK******GLYHO******GARAN******BRKT******ISMEN******IEP******OYAKC******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, BRKT, GARAN, GLYHO, IEP, ISATR, ISMEN, KORTS, OYAKC, SKBNK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK72019 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF72061 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/07/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2021 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD72016 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfaGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD72016 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IEP TRYQPYS00045 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 06/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72016 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72025 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72033 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2021 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK72011 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855135BIST