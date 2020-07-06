***ISATR* *KORTS* *ALNTF* *ZORLF* *SKBNK* *GLYHO* *GARAN* *BRKT* *ISMEN* *IEP* *OYAKC* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
06.07.2020 17:08
***ISATR******KORTS******ALNTF******ZORLF******SKBNK******GLYHO******GARAN******BRKT******ISMEN******IEP******OYAKC******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, BRKT, GARAN, GLYHO, IEP, ISATR, ISMEN, KORTS, OYAKC, SKBNK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK72019 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF72061 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/07/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2021 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD72016 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfa
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD72016 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IEP TRYQPYS00045 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 06/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB72016 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72025 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72033 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2021 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC TRSBOLU72119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK72011 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 06/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855135
BIST