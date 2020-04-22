***ISATR* *KORTS* *EKOFA* *YKYAT* *ZORLF* *GARAN* *ARCLK* *YDATH* *MGROS* *YDTPF* *ZOREN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***ISATR******KORTS******EKOFA******YKYAT******ZORLF******GARAN******ARCLK******YDATH******MGROS******YDTPF******ZOREN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARCLK, EKOFA, GARAN, ISATR, KORTS, MGROS, ORFIN, YDATH, YDTPF, YKYAT, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF42025 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01913 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01913 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB42027 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 İtfaTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB42027 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIE2015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT72010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. YDTPF TRFYDTP42018 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 İtfaYEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. YDTPF TRFYDTP42018 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM42044 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRB220420T14 HAZİNE BONOSU 22/04/2020 İtfaTCMB TRT160425T17 DEVLET TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT181023T19 DEVLET TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT201021T25 DEVLET TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT210421T14 DEVLET TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839871BIST