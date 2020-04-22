***ISATR* *KORTS* *EKOFA* *YKYAT* *ZORLF* *GARAN* *ARCLK* *YDATH* *MGROS* *YDTPF* *ZOREN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
22.04.2020 17:43
***ISATR******KORTS******EKOFA******YKYAT******ZORLF******GARAN******ARCLK******YDATH******MGROS******YDTPF******ZOREN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARCLK, EKOFA, GARAN, ISATR, KORTS, MGROS, ORFIN, YDATH, YDTPF, YKYAT, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF42025 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01913 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01913 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB42027 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 İtfa
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRFTISB42027 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIE2015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT72010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. YDTPF TRFYDTP42018 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 İtfa
YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. YDTPF TRFYDTP42018 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM42044 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRB220420T14 HAZİNE BONOSU 22/04/2020 İtfa
TCMB TRT160425T17 DEVLET TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT181023T19 DEVLET TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT201021T25 DEVLET TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT210421T14 DEVLET TAHVİLİ 22/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839871
BIST